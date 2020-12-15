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Аллерголог назвал самые опасные продукты на новогоднем столе

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил продукты из праздничного меню, на которые нужно обратить внимание в первую очередь, сообщает Ридус. 

Фото: smachno.ua

– Некоторые продукты с новогоднего стола могут вызвать псевдоаллергические реакции и высыпания на коже. В основном это те, которые имеют в составе гистамин. Это шоколад, какао, зеленый горошек, сыр тофу, нут, фасоль, соя, кофе, – рассказал специалист. 

К сыпи может привести и раздражение слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки. Сюда относят специи, пряности, консерванты, красители, газированные напитки.

– Причем это такие сыпи, которые держатся довольно долго, – пояснил аллерголог. 

С осторожностью специалист советует употреблять блюда с рыбой и морепродуктами. Это, к примеру, салаты мимоза и селедка под шубой, бутерброды с красной икрой, рыбная нарезка. 

– Когда рыбная продукция долго хранится в магазинах, она начинает портиться – образовываются нитрозамины. При употреблении в большом количестве такой некачественной рыбы в организме возникает интоксикация, вместе с ней появляется и сыпь на коже, – объяснил Владимир Болибок. 

Фото: pixabay.com

Кроме того, обычные хлебопекарные дрожжи вызывают раздражение слизистой ЖКТ. Дрожжевая выпечка может быть провокатором таких сыпей, особенно при чрезмерном употреблении. 

Сочетание мяса с дрожжевыми изделиями (еще и употребление этого в больших количествах) сильно влияет на работу органов ЖКТ. Если скушать кусочек хлеба с котлеткой – ничего не будет. А если тазик котлет в компании хлеба – неприятные последствия обеспечены. 

Появлению дерматитов, крапивницы, аллергий способствуют также дрожжи, используемые при изготовлении алкоголя.

Фото: pixabay.com

Из спиртного самым опасным в этом плане считается шампанское и пиво. По европейским стандартам при изготовлении шампанского дрожжи не должны использоваться. А в России дрожжи добавляют в напиток для шипучести и придания такого характерного привкуса, как у традиционного российского, советского шампанского. 

По его словам, при попадании спирта в организм алкогольные дрожжи начинают провоцировать бурный рост новых дрожжей. Так, употребление алкоголя, помимо нежелательных кожных реакций, провоцирует усиление молочницы.

В случае появления сильной кожной сыпи врач предостерег от покупки антигистаминных препаратов по совету фармацевта в аптеке или «советчиков» из интернета. По его словам, эти средства способны замаскировать проблемы, но не решить их. После приема таких препаратов симптомы возвращаются.

В таких случаях прежде всего необходимы адсорбенты, которые прочистят ЖКТ, поглотят ненужное и выведут это из организма. Но они работают только в том случае, если употребляется достаточное количество жидкости. 
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