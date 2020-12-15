Аллерголог назвал самые опасные продукты на новогоднем столе

Фото:

smachno.ua

Фото:

pixabay.com

Фото:

pixabay.com

– рассказал специалист.К сыпи может привести и раздражение слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки. Сюда относят специи, пряности, консерванты, красители, газированные напитки.– пояснил аллерголог.С осторожностью специалист советует употреблять блюда с рыбой и морепродуктами. Это, к примеру, салаты мимоза и селедка под шубой, бутерброды с красной икрой, рыбная нарезка.– объяснил Владимир Болибок.Кроме того, обычные хлебопекарные дрожжи вызывают раздражение слизистой ЖКТ. Дрожжевая выпечка может быть провокатором таких сыпей, особенно при чрезмерном употреблении.Сочетание мяса с дрожжевыми изделиями (еще и употребление этого в больших количествах) сильно влияет на работу органов ЖКТ. Если скушать кусочек хлеба с котлеткой – ничего не будет. А если тазик котлет в компании хлеба – неприятные последствия обеспечены.Появлению дерматитов, крапивницы, аллергий способствуют также дрожжи, используемые при изготовлении алкоголя.Из спиртного самым опасным в этом плане считается шампанское и пиво. По европейским стандартам при изготовлении шампанского дрожжи не должны использоваться. А в России дрожжи добавляют в напиток для шипучести и придания такого характерного привкуса, как у традиционного российского, советского шампанского.По его словам, при попадании спирта в организм алкогольные дрожжи начинают провоцировать бурный рост новых дрожжей. Так, употребление алкоголя, помимо нежелательных кожных реакций, провоцирует усиление молочницы.В случае появления сильной кожной сыпи врач предостерег от покупки антигистаминных препаратов по совету фармацевта в аптеке или «советчиков» из интернета. По его словам, эти средства способны замаскировать проблемы, но не решить их. После приема таких препаратов симптомы возвращаются.В таких случаях прежде всего необходимы адсорбенты, которые прочистят ЖКТ, поглотят ненужное и выведут это из организма. Но они работают только в том случае, если употребляется достаточное количество жидкости.