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Аллеи семейных деревьев заложат во всех регионах страны

К республиканскому проекту «Парк (аллея, сквер) семейных деревьев» по всей стране присоединились активисты БРСМ, популярные белорусские исполнители и руководители творческих коллективов.


Аллея семейных деревьев появится сегодня в Иваново рядом с домом № 2 по улице Гуляева. В Витебске 15 многодетных и молодых семей высадят именные деревья на территории ЗАГСа по улице Средненабережной, 7. Трудовые акции также пройдут в Калинковичах, Мозыре, Скиделе, Волковыске, агрогородке Вейно Могилевского района. Новую зеленую зону заложат и в Червене, здесь каждое дерево украсят именными табличками, выполненными в форме сердца.


Проект поддержали и активисты из Минска, они высадили 20 кленов в сквере Вилковщина. На ветки саженцев повязали красно-зеленые ленточки, на память об этом дне каждая семья получила сертификат. 

К инициативе присоединились участники автопробега «За единую Беларусь!», победители проектов союза молодежи. Свое фамильное дерево семья члена Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, главного ученого секретаря Национальной академии наук Андрея Иванца сажала полным составом. Родители с ранних лет прививают детям любовь к труду, рассказал глава семейства:

Каждый из нас должен прикладывать усилия для того, чтобы сделать Родину чище, краше, лучше. Когда деревья вырастут будет все вместе приходить в сквер, гулять и любоваться нашим городом.


Свой фамильный клен в этот день появился у семьи председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, победителя республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» Александра Лукьянова. Участницей проекта также стала популярная белорусская исполнительница Жанет. Артистка рассказала, что они вместе с дочками не впервые высаживают деревья:

Возле нашего дома растет елка, которую мы сажали всей семьей. Теперь у нас будет и собственное дерево в этом сквере. Будем приезжать сюда, следить за тем, как оно пускает корни. Идея этой акции в том, чтобы объединить семьи, ведь наши близкие – это самое дорогое.

КСТАТИ

С весны 2019 года БРСМ при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, областных и Минского городского исполнительных комитетов организовал закладку более 160 парков, скверов и аллей по всей стране.

Фото предоставлены БРСМ
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