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  2. Алла Пугачева поставила фото в Instagram после бани и шокировала подписчиков

Алла Пугачева поставила фото в Instagram после бани и шокировала подписчиков

Примадонна, судя по всему, посвятила день отдыху и релаксу. Выйдя из парилки, она запечатлела свое лицо без макияжа и поделилась снимком на своей странице в Instagram. 


«Всем, у кого сегодня банный день, с легким паром!» – подписала селфи Алла Борисовна. К посту также добавила хештеги #баня дома и #без маски.

Снимок звезды в таком непривычном амплуа собрал 180 тысяч лайков и более трех с половиной тысяч комментариев. Вот только все они – разные. Дело в том, что на лице у 71-летней дивы нет ни одной морщины. 

"А ведь на месте Галкина мог быть я", "Если честно, то не узнать, другой человек", "Вот это я понимаю – натуральная красота!" – так высказываются подписчики Пугачевой. Кто-то из них подчеркнул, что их общая дочь с Максимом Галкиным Лиза невероятно похожа на артистку. 

Но не все поклонники поверили, что в таком возрасте женщине удается так выглядеть без косметики. Они обвинили диву в использовании фильтров и ретуши. 

"Вот не пойму, зачем выкладывать зафотошопленное фото напрочь? Ну в чем смысл? Ну вроде не бедная, чтобы лайки собирать. Выложи уж какая есть", – написала подписчица.

Кстати, все члены этой семьи ведут активную жизнь в соцсетях. Супруг звезды артист Максим Галкин регулярно показывает поклонникам фото и видео с женой и их детьми.  
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