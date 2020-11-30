Алла Пугачева поставила фото в Instagram после бани и шокировала подписчиков

– подписала селфи Алла Борисовна. К посту также добавила хештеги #баня дома и #без маски.Снимок звезды в таком непривычном амплуа собрал 180 тысяч лайков и более трех с половиной тысяч комментариев. Вот только все они – разные. Дело в том, что на лице у 71-летней дивы нет ни одной морщины.– так высказываются подписчики Пугачевой. Кто-то из них подчеркнул, что их общая дочь с Максимом Галкиным Лиза невероятно похожа на артистку.Но не все поклонники поверили, что в таком возрасте женщине удается так выглядеть без косметики. Они обвинили диву в использовании фильтров и ретуши.– написала подписчица.Кстати, все члены этой семьи ведут активную жизнь в соцсетях. Супруг звезды артист Максим Галкин регулярно показывает поклонникам фото и видео с женой и их детьми.