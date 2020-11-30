Алла Пугачева поставила фото в Instagram после бани и шокировала подписчиков

«Всем, у кого сегодня банный день, с легким паром!» – подписала селфи Алла Борисовна. К посту также добавила хештеги #баня дома и #без маски.
Снимок звезды в таком непривычном амплуа собрал 180 тысяч лайков и более трех с половиной тысяч комментариев. Вот только все они – разные. Дело в том, что на лице у 71-летней дивы нет ни одной морщины.
"А ведь на месте Галкина мог быть я", "Если честно, то не узнать, другой человек", "Вот это я понимаю – натуральная красота!" – так высказываются подписчики Пугачевой. Кто-то из них подчеркнул, что их общая дочь с Максимом Галкиным Лиза невероятно похожа на артистку.
Но не все поклонники поверили, что в таком возрасте женщине удается так выглядеть без косметики. Они обвинили диву в использовании фильтров и ретуши.
"Вот не пойму, зачем выкладывать зафотошопленное фото напрочь? Ну в чем смысл? Ну вроде не бедная, чтобы лайки собирать. Выложи уж какая есть", – написала подписчица.
Кстати, все члены этой семьи ведут активную жизнь в соцсетях. Супруг звезды артист Максим Галкин регулярно показывает поклонникам фото и видео с женой и их детьми.