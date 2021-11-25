МЧС: алкоголизм – одна из главных причин пожаров в Беларуси

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в этом году увеличилось количество пожаров и смертей в них – обстановка осложнилась. За десять месяцев погибли 513 человек. Это на восемь процентов больше, чем в прошлом году – тогда было 475 смертей. Одна из самых распространенных причин пожаров в Беларуси — алкоголизм погибших.

Фото МЧС

Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий отметил, что в Министерстве создали портрет потенциальной жертвы пожара – одинокий мужчина в возрасте за 50 лет, который курит, злоупотребляет алкоголем. Зачастую день гибели связан именно с получением каких-либо социальных выплат.

– Практически все пожары – это сочетание неосторожного обращения с огнем при курении и состояния алкогольного опьянения. То есть причиной становятся люди, ведущие асоциальный образ жизни.

ФОТО МЧС

К слову, за последние 10 лет по вине алкоголиков произошло 11 035 пожаров. Это 17% от общего количества возгораний. Погибли 4578 человек – это 67,4% всех погибших.

– Вы видите по цифрам, что проблема на самом деле острая. У нас увеличилось число смертей при пожарах в Брестской области на 17%, в Гомельской на 22%, в Гродненской на 18%, в Минске на 13%, – приводит данные Виталий Новицкий. – В этом году из-за алкоголизма в пожаре погибли 276 человек.

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Свой отпечаток накладывает и похолодание. В осенне-зимний период всегда происходит больше пожаров.

– Если говорить о профилактике, то наиболее эффективен прямой контакт, прямое общение с людьми, ведущими асоциальный образ жизни. У нас работают смотровые комиссии. Мы призываем граждан, знающих, что их сосед пьет и курит в квартире, доме, поговорить с ним. Если же человек не идет на контакт, обратиться в МЧС или в милицию. Кому-то из таких людей мы можем предложить переехать на осенне-зимний период в дом-интернат. Такая возможность тоже есть.