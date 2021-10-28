Алина Горносько завоевала золото на ЧМ по художественной гимнастике

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Судьи оценили выступление Алины в 23,950 балла.
Серебро и бронзу выиграли россиянки Дина и Арина Аверины. Спортсменки набрали 23,900 и 23,450 балла соответственно.
В первый день чемпионата 27 октября Алина Горносько завоевала серебро в упражнении с обручем и бронзу в упражнении с мячом.
Сегодня бронзу в упражнении с булавами взяла белоруска Анастасия Салос. Спортсменка показала результат 26,400 балла.
Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 31 октября. Всего на соревнованиях будет разыграно девять комплектов наград.
Президент НОК Беларуси поздравил Алину Горносько с победой на ЧМ по художественной гимнастике