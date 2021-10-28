Алина Горносько завоевала золото на ЧМ по художественной гимнастике

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Судьи оценили выступление Алины в 23,950 балла.Серебро и бронзу выиграли россиянки Дина и Арина Аверины. Спортсменки набрали 23,900 и 23,450 балла соответственно.В первый день чемпионата 27 октября Алина Горносько завоевала серебро в упражнении с обручем и бронзу в упражнении с мячом.Сегодня бронзу в упражнении с булавами взяла белоруска Анастасия Салос. Спортсменка показала результат 26,400 балла.Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 31 октября. Всего на соревнованиях будет разыграно девять комплектов наград.