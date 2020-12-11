Алимбекова впервые в карьере выиграла личную гонку на Кубке мира

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twitter.com/IBU_WC

Фото: архив

БЕЛТА

Алимбекова блестяще провела первый и второй этапы Кубка мира в Контиолахти, по ходу которых несколько раз переписала свой личный рекорд в кубковых гонках и ни разу не опустилась ниже восьмой позиции (8-е, 7-е, 6-е и 4-е места). Однако пьедестал почета олимпийской чемпионке Пхенчхана никак не покорялся. Впрочем, сегодня Динара взошла на него, причем на верхнюю ступень.Белоруска не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и одержала красивую победу, преодолев дистанцию спринта за 20 минут 12,3 секунды.Серебро завоевала Тириль Экхофф из Норвегии, которая при одном промахе отстала от Алимбековой на 8,5 секунды.А бронза по итогам сегодняшней гонки досталась немке Франциске Пройс (+9,9 секунды; 1 промах).Неплохо выступила и еще одна олимпийская чемпионка Пхенчхана Ирина Кривко, которая заняла в итоговом протоколе 17-ю строчку (+49,8; 0).А вот еще две представительницы белорусской команды, к сожалению, оказались вдали от высоких мест. Анна Сола – 42-я (+1.31,9; 3), Елена Кручинкина – 57-я (+2.01,3; 3). По скорости они смотрелись неплохо. Но допустили по три ошибки на стрельбище, что для спринта критично.Сегодня несколько позже еще состоится мужской спринт на 10 километров, в котором нашу страну представят Максим Воробей, Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов. А завтра-послезавтра у женщин и мужчин пройдут эстафеты и гонки преследования.