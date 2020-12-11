Алимбекова впервые в карьере выиграла личную гонку на Кубке мира

Видео: twitter.com/IBU_WC
Алимбекова блестяще провела первый и второй этапы Кубка мира в Контиолахти, по ходу которых несколько раз переписала свой личный рекорд в кубковых гонках и ни разу не опустилась ниже восьмой позиции (8-е, 7-е, 6-е и 4-е места). Однако пьедестал почета олимпийской чемпионке Пхенчхана никак не покорялся. Впрочем, сегодня Динара взошла на него, причем на верхнюю ступень.
Белоруска не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и одержала красивую победу, преодолев дистанцию спринта за 20 минут 12,3 секунды.
Фото: архив БЕЛТА
Серебро завоевала Тириль Экхофф из Норвегии, которая при одном промахе отстала от Алимбековой на 8,5 секунды.
А бронза по итогам сегодняшней гонки досталась немке Франциске Пройс (+9,9 секунды; 1 промах).
Неплохо выступила и еще одна олимпийская чемпионка Пхенчхана Ирина Кривко, которая заняла в итоговом протоколе 17-ю строчку (+49,8; 0).
А вот еще две представительницы белорусской команды, к сожалению, оказались вдали от высоких мест. Анна Сола – 42-я (+1.31,9; 3), Елена Кручинкина – 57-я (+2.01,3; 3). По скорости они смотрелись неплохо. Но допустили по три ошибки на стрельбище, что для спринта критично.
Сегодня несколько позже еще состоится мужской спринт на 10 километров, в котором нашу страну представят Максим Воробей, Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов. А завтра-послезавтра у женщин и мужчин пройдут эстафеты и гонки преследования.
Олег Рыженков: никто не мог предположить, что выступления Алимбековой станут настолько яркими