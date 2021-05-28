Динара Алимбекова в большом интервью рассказала о первых шагах в спорте, победе в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане и подвела итоги прошедшего сезона, по итогам которого она стала лучшей молодой биатлонисткой мира.
- В общем зачете Кубка мира вы заняли седьмое место. Причем большинство личных медалей завоевали в контактных гонках. Они вам ближе?
- В юниорские годы любила спринт, потому что не могла наладить стрельбу, а если в гонке четыре рубежа и на них допускаешь, например, три промаха, дальше бежать уже не в кайф. Сейчас в спринте другие ощущения. Бегу своим темпом и бегу. Иногда даже берегу себя на первом-втором круге, опасаясь, что сил на финиш не хватит… Этот сезон для меня стал сезоном обретения уверенности. Оказывается, сил хватает, можно не бояться. Но в спринте часто бывает не с кем гоняться. На чемпионате мира в Поклюке, например, почти все три круга бежала одна, это тяжело. А в контактных гонках можно себя «выжимать». Появился азарт в технических мелочах. Я стала пробовать то, чего не делала раньше, уже не было такого, чтобы весь круг думала о том, как отстреляться на ноль. Добавила функционально, и уверенность появилась, пусть и не сразу.
Полное интервью с Динарой Алимбековой читайте в завтрашнем номере «СБ. Беларусь сегодня».
Фото: biathlon.by
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Алимбекова: этот сезон для меня стал сезоном обретения уверенности
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