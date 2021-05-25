Двукратный чемпион мира Алим Селимов избран новым председателем Белорусской федерации борьбы. Отчетно-выборная конференция общественного объединения прошла в столице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК.
Единственным конкурентом Алима Селимова в борьбе за пост председателя был прежний руководитель организации, олимпийский чемпион Камандар Маджидов. Нового руководителя БФБ выбрали с помощью тайного голосования: он набрал 28 голосов, в то время как его соперник - 25.
Напомним, что по итогам отбора на главные старты четырехлетия в Токио белорусские борцы завоевали восемь олимпийских лицензий, четыре из них в вольной борьбе. Три из них завоевали представительницы женской борьбы, одну в стартах по греко-римскому стилю.
Олимпийский чемпион 1988 года Камандар Маджидов был избран председателем Белорусской федерации борьбы в мае 2017 года, сменив на этой должности Александра Дубковского.
Фото: noc.by
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Алим Селимов избран председателем Белорусской федерации борьбы
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