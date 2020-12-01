Так президент Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал на принятие сенатом Франции резолюции, которая содержит призыв к признанию независимости Нагорного Карабаха, пишет РИА Новости.
Фото: ТАСС
«Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела», – заявил Алиев в своем обращении к народу.
Глава государства также посоветовал в дальнейшем употреблять термин «нагорнокарабахский конфликт» только по отношению к историческим событиям в прошлом.
Напомним, ситуация в регионе обострилась в конце сентября 2020-го. 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оно также подразумевает передачу ряда районов под контроль Баку, обмен пленными и размещение российских миротворцев в регионе.
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Алиев предложил Франции отдать Марсель армянам
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