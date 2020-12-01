Алиев предложил Франции отдать Марсель армянам

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ТАСС

– заявил Алиев в своем обращении к народу.Глава государства также посоветовал в дальнейшем употреблять термин «нагорнокарабахский конфликт» только по отношению к историческим событиям в прошлом.Напомним, ситуация в регионе обострилась в конце сентября 2020-го. 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оно также подразумевает передачу ряда районов под контроль Баку, обмен пленными и размещение российских миротворцев в регионе.