Планируется, что в 2021 году поменяется алгоритм диагностики заболевания, сообщает БЕЛТА.
Об этом заявил координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков.
– Мы думаем об изменении действующего алгоритма диагностики. Это делается с целью ускорения диагностики заболевания. Создана рабочая группа. Надеюсь, в 2021 году новый алгоритм выявления заболевания уже будет работать в Беларуси, – поделился представитель ВОЗ.
Он также пояснил: сегодня, чтобы поставить диагноз "ВИЧ-инфекция", нужно сделать три теста. Более быстрый результат дают экспресс-тесты.
По рекомендациям ВОЗ, лечение должно начинаться в день постановки диагноза. В том случае, когда пациенту требуется дополнительное обследование, то максимум в течение семи дней.
– Всех людей с ВИЧ-инфекцией нужно охватить лечением. Своевременное лечение не только дает им возможность жить полноценно, но и снижает риск передачи инфекции другим людям. Если пациент лечится и следует всем рекомендациям, он не передает инфекцию половым путем другим людям. Это и есть одно из достижений современной антиретровирусной терапии, – пояснил Вячеслав Граньков.
Беларусь, кстати, была одной из первых европейских стран, которая внедрила широкий доступ к самотестированию на ВИЧ. Тест можно купить в аптеке и сделать его самостоятельно. Особенно это важно в условиях пандемии, когда люди в целях безопасности отказываются от посещения поликлиник, больниц и медицинских центров.
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Алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции планируют изменить в Беларуси
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ