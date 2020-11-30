Алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции планируют изменить в Беларуси

Об этом заявил координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков.– поделился представитель ВОЗ.Он также пояснил: сегодня, чтобы поставить диагноз "ВИЧ-инфекция", нужно сделать три теста. Более быстрый результат дают экспресс-тесты.По рекомендациям ВОЗ, лечение должно начинаться в день постановки диагноза. В том случае, когда пациенту требуется дополнительное обследование, то максимум в течение семи дней.– пояснил Вячеслав Граньков.Беларусь, кстати, была одной из первых европейских стран, которая внедрила широкий доступ к самотестированию на ВИЧ. Тест можно купить в аптеке и сделать его самостоятельно. Особенно это важно в условиях пандемии, когда люди в целях безопасности отказываются от посещения поликлиник, больниц и медицинских центров.