Алейник встретился с представителем ЮНИСЕФ в Беларуси

Замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 22 октября встретился с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Таней Радочай. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
В рамках встречи стороны рассмотрели ход реализации страновой программы Детского фонда ООН для Беларуси на 2021-2025 годы, включая вопросы взаимодействия с белорусскими партнерами в рамках соответствующего плана.
Состоялось обсуждение поддержки ЮНИСЕФ проектной деятельности по укреплению национальной архитектуры по достижению Целей устойчивого развития, а также возможных мероприятий и инициатив, приуроченных к 75-летию Организации.
С белорусской стороны высказана признательность за помощь по линии Детского фонда ООН в борьбе с распространением коронавирусной пандемии.
Фото: МИД