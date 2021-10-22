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Алейник встретился с представителем ЮНИСЕФ в Беларуси

Замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 22 октября встретился с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Таней Радочай. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД. 


В рамках встречи стороны рассмотрели ход реализации страновой программы Детского фонда ООН для Беларуси на 2021-2025 годы, включая вопросы взаимодействия с белорусскими партнерами в рамках соответствующего плана.

Состоялось обсуждение поддержки ЮНИСЕФ проектной деятельности по укреплению национальной архитектуры по достижению Целей устойчивого развития, а также возможных мероприятий и инициатив, приуроченных к 75-летию Организации.

С белорусской стороны высказана признательность за помощь по линии Детского фонда ООН в борьбе с распространением коронавирусной пандемии.

Фото: МИД
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