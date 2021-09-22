Алейник встретился с региональным представителем УВКБ ООН по Центральной Европе

Шиллинг посещает нашу страну в период с 21 по 24 сентября с целью обсуждения дальнейшего формата взаимодействия между Беларусью и УВКБ в связи с ранее принятым решением Управления завершить функционирование самостоятельного Офиса УВКБ в Беларуси.Напомним, решение о закрытии Офиса УВКБ в Беларуси с января 2022 года является частью общего плана реорганизации деятельности УВКБ.В соответствии с этим планом Беларусь, Венгрия, Молдова, Словакия, Словения и Чехия будут находиться в ведении субрегионального офиса УВКБ в Будапеште. Решение в отношении реорганизации принималось в 2020 году с учетом успешности функционирования белорусской системы предоставления убежища, а также финансового положения Управления.В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в сохранении высокого уровня сотрудничества между Беларусью и УВКБ, обсудили практические аспекты дальнейшей представленности организации в стране. Собеседники также обменялись мнениями о подходах к решению комплекса вопросов, вызванных активизацией миграционных процессов в мире. Заместитель министра довел позицию Беларуси по ситуации с беженцами на белорусской границе с сопредельными западными странами. Шиллинг поблагодарил Беларусь за взаимодействие с Офисом УВКБ в Беларуси и предоставление Управлению и общественным организациям доступа к беженцам в гуманитарных целях на белорусско-польском участке границы.Фото: МИД Беларуси