Алейник принял участие в памятном мероприятии по случаю 35-й годовщины чернобыльской катастрофы

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник принял участие в памятном мероприятии по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
Заместитель министра иностранных дел совместно с представителями других республиканских органов государственного управления, общественных объединений, а также дипломатического корпуса возложил цветы к памятным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы» в парке Дружбы народов Минска, отдав дань памяти героизму и самопожертвованию ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС.
Фото: МИД
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