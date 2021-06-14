Алешко: в молодости я не думала, что буду удостоена какого-либо звания

Необычная подробность из жизни певицы в эфире программы возникла в контексте обсуждения темы государственных творческих наград и званий. По мнению ведущего «Будней» Вадима Шепета, люди советской закалки к таковым стремились, а вот молодежь их в какой-то степени обесценивает.Виктория Алешко отметила, что подобный тренд наметился по следующей причине:(творческое сообщество Беларуси. – Прим. ред.)Впрочем, гостья «Будней» добавила:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.