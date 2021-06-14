Об этом заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко рассказала в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Необычная подробность из жизни певицы в эфире программы возникла в контексте обсуждения темы государственных творческих наград и званий. По мнению ведущего «Будней» Вадима Шепета, люди советской закалки к таковым стремились, а вот молодежь их в какой-то степени обесценивает.
Виктория Алешко отметила, что подобный тренд наметился по следующей причине:
– Наша молодежь в основном слушает зарубежную музыку. И в целом мы (творческое сообщество Беларуси. – Прим. ред.) не стоим на месте, с нами прогресс. Во многом, [развиваясь], смотрим на опыт других стран в музыкальном плане. Например, США. А там не было никогда званий подобного плана, и имеют ценность события вроде «Грэмми».
Впрочем, гостья «Будней» добавила: «Молодежь сейчас о [государственных] наградах не задумывается, но и я в их возрасте о таком не размышляла. В молодости не думала, что буду удостоена какого-либо звания».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Алешко: в молодости я не думала, что буду удостоена какого-либо звания
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