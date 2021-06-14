Алешко: уверена, что в Беларуси будет единство народа

В рамках сегодняшней программы обсуждали тему Года народного единства в нашей стране. Ведущий «Будней» Вадим Шепет напомнил, что в 2020-м белорусы пережили множество раскалывающих общество событий. Журналист уточнил: сейчас подобные настроения идут на спад. Он спросил, можно ли сказать, что противоборствующие стороны примирились., – уверенно ответила певица и пояснила: –Виктория Алешко подчеркнула:Артистка также поделилась историями из своего 2020-го и отметила, что произошедшее в тот год помогло сплотиться настоящим патриотам Беларуси:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.