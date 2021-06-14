«Альфа Радио».Такой мыслью заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко поделилась в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на
В рамках сегодняшней программы обсуждали тему Года народного единства в нашей стране. Ведущий «Будней» Вадим Шепет напомнил, что в 2020-м белорусы пережили множество раскалывающих общество событий. Журналист уточнил: сейчас подобные настроения идут на спад. Он спросил, можно ли сказать, что противоборствующие стороны примирились.
– Да, – уверенно ответила певица и пояснила: – Мне кажется, это происходит в связи с тем, что появилась разного характера информация о происходящем, развенчиваются фейки. Раньше многое показывалось с деструктивной стороны, а когда что-то постоянно навязывают, многие верят. Та сторона считала нас каким-то стадом, которым можно манипулировать, но на самом деле все не так. Они ошиблись. Сейчас все наконец-то стало на рельсы, которые выводят к правде. Я вижу тенденцию, что люди начали разбираться [в происходящем].
Виктория Алешко подчеркнула: «Уверена, что [в Беларуси] будет единство [народа]».
Артистка также поделилась историями из своего 2020-го и отметила, что произошедшее в тот год помогло сплотиться настоящим патриотам Беларуси:
– Когда постепенно начали появляться проекты вроде «Женского форума» и автопробегов, [поддерживающие власть] люди поняли: они не одни. Нас много, мы должны сплотиться как никогда, стать плечом к плечу и быть сильными.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Алешко: уверена, что в Беларуси будет единство народа
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