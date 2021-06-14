Алешко о предкастинге на X-Factor: Беларусь полна талантов

сказала певица.Гостья «Будней» подчеркнула: «Беларусь полна талантов». Пока в разных городах республики проходили предварительные кастинги телепроекта, Виктория Алешко успела прослушать около 400−500 человек и выделить своих фаворитов.– поделилась артистка.Впрочем, победить, по мнению спикера, можно не только завоевав первое место.подчеркнула Виктория Алешко.Прежде чем отобрать 300 участников телекастинга, организаторы учтут мнения экспертной группы и просмотрят каждую историю. Увидеть X-Factor в телеэфире можно будет осенью.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.