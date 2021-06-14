Алешко о предкастинге на X-Factor: Беларусь полна талантов

– Очень большое количество людей хотят петь, видят себя на сцене. У многих это давняя мечта, и они уверены: посредством X-Factor все получится, – сказала певица.
Гостья «Будней» подчеркнула: «Беларусь полна талантов». Пока в разных городах республики проходили предварительные кастинги телепроекта, Виктория Алешко успела прослушать около 400−500 человек и выделить своих фаворитов.
– Хочу, чтобы они прошли в основной проект, попали к наставникам и боролись за главный приз, – поделилась артистка.
Впрочем, победить, по мнению спикера, можно не только завоевав первое место.
– Победа важна в любом музыкальном проекте. Однако бывает и так, что очень талантливый человек проигрывает. Но он побеждает в другом: его замечают крутые продюсеры, предлагают контракты. Так человек и без приза становится знаменит и востребован, – подчеркнула Виктория Алешко.
Прежде чем отобрать 300 участников телекастинга, организаторы учтут мнения экспертной группы и просмотрят каждую историю. Увидеть X-Factor в телеэфире можно будет осенью.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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