Алексей Воробьев поделился подробностями своей личной жизни в Instagram

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instagram.com/mr.alexsparrow

Популярный исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram анонс нового клипа. Он, кстати, будет очень трогательный и расскажет красивую историю любви. Певец поделился, что клип снимался не по сценарию и его главной задачей было показать, как двое людей могут быть счастливы просто так, без каких-либо прогнозов и планов. Но подписчиков больше интересует его личная жизнь: в комментариях посыпались вопросы и предположения, свободно ли сердце одного из главных звездных холостяков.– написала Екатерина.– заявила Виктория.– такой вопрос задала подписчица Марина.Алексей внес ясность в ситуацию и сообщил, что он по-прежнему завидный жених и у него никого нет. Знаменитость призвал подписчиков не верить слухам, которые распространяются в сети. К таким относится и информация о романе Воробьева с популярным врачом Натальей Зубаревой, которая сейчас беременна. Поговаривали даже о том, что пара тайно поженилась в США. И это неспроста: знаменитости были замечены вместе на отдыхе.