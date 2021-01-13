32-летний артист прокомментировал слухи о том, что он женился и скоро станет отцом.
Фото: instagram.com/mr.alexsparrow
Популярный исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram анонс нового клипа. Он, кстати, будет очень трогательный и расскажет красивую историю любви. Певец поделился, что клип снимался не по сценарию и его главной задачей было показать, как двое людей могут быть счастливы просто так, без каких-либо прогнозов и планов. Но подписчиков больше интересует его личная жизнь: в комментариях посыпались вопросы и предположения, свободно ли сердце одного из главных звездных холостяков.
– У тебя есть девушка? – написала Екатерина.
– Жена у него есть! – заявила Виктория.
– Алексей, неужели так мало хороших девушек окружает вас? Или у вас очень высокие требования? – такой вопрос задала подписчица Марина.
Алексей внес ясность в ситуацию и сообщил, что он по-прежнему завидный жених и у него никого нет. Знаменитость призвал подписчиков не верить слухам, которые распространяются в сети. К таким относится и информация о романе Воробьева с популярным врачом Натальей Зубаревой, которая сейчас беременна. Поговаривали даже о том, что пара тайно поженилась в США. И это неспроста: знаменитости были замечены вместе на отдыхе.
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Алексей Воробьев поделился подробностями своей личной жизни в Instagram
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