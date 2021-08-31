Алексей Талай установил рекорд Паралимпийских игр

На Играх в Токио белорусский пловец Алексей Талай побил паралимпийский рекорд на дистанции 50 метров брассом, державшийся с 1992 года.
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Причем сделал это белорусский паралимпиец уже в предварительном заплыве, в котором показал время – 1 минута 24,86 секунды.
В финале Алексей Талай выступил еще лучше, затратив на преодоление дистанции 1 минуту 23,16 секунды.
То есть в течение дня белорус дважды переписал рекорд соревнований в своей категории. Однако завоевать медаль это не позволило – в итоговом протоколе Талай занял седьмое место. Он выступает в самом тяжелом классе спортсменов-паралимпийцев (SB1), а все его семь соперников по финальному заплыву представляют класс SB2.
В медальной копилке белорусской сборной на данный момент семь наград Паралимпиады в Токио: пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая. Все награды высшей пробы команде принес пловец Игорь Бокий. Помимо него медалистами Игр стали еще один пловец Егор Щелканов (серебро) и копьеметательница Елизавета Петренко (бронза). В общем медальном зачете наша сборная располагается на 18-м месте.