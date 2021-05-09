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Алексей Талай: мы никогда не позволим инсинуаций на светлой памяти наших дедов и прадедов
– Дорогие ветераны, низкий поклон! Мы благодарны за ваш подвиг, мы ценим, мы помним и передадим эту память подрастающему поколению. Я живу благодаря моему дедушке, ветерану войны, который успел передать мне это чувство подвига – никогда не отступать, никогда не сдаваться, всегда идти вперед!
Спортсмен добавил, что для всех белорусов это святой праздник:
– День Победы – это то фундаментальное, на чем держится наша государственность. Мы хлебнули крови, и нам нельзя этого забывать. Очень важно потомкам ценить все то, что мы имеем, приумножать достояние нашей страны. И сегодня мы должны послать месседж всему миру: мы никогда не позволим инсинуаций на светлой памяти наших дедов и прадедов.
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