Вести разъяснительную работу, не позволяющую деструктивным силам одурманивать людей и отрабатывать на них свои разрушительные технологии - одна из важнейших задач, стоящих перед КПБ на современном этапе. Об этом заявил порталу sb.by первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол в кулуарах республиканского пленума КПБ, проходящего сегодня в Минске.
Руководитель одной из крупнейших политических партий страны сообщил:
- Мы рассматриваем вопросы современного развития Коммунистической партии Беларуси - и даем ответ тем вызовам, которые имеют место сегодня. Мы говорим о необходимости укреплять организационную структуру партии, делаем упор на развитие наших первичных структур, непосредственно взаимодействующих с населением и знающих его потребности из первых уст.
Алексей Сокол подчеркнул:
- На сегодняшний день наша задача как структуры с немалой численностью - участвовать в консолидации общества, содействовать его объединению. И вести разъяснительную работу, не позволяющую деструктивным силам одурманивать людей и отрабатывать на них свои разрушительные технологии.
В работе пленума приняли участие члены Совета КПБ во главе с председателем Совета Алексеем Камаем, депутаты Палаты представителей Национального собрания и Минского горсовета, члены общественного объединения «Лига коммунистической молодежи». Перед началом пленума были вручены партийные билеты молодым коммунистам.
На данный момент партия насчитывает порядка 6 тысяч членов, имеет 11 представителей в Палате представителей Национального собрания Беларуси - это самое большое партийное представительство в Парламенте. Еще более 300 членов КПБ - в местных Советах. Партия ведет работу над созданием молодежной организации, издает собственную газету «Коммунист Беларуси. Мы и время».
Фото: КПБ
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Алексей Сокол: наша задача - участвовать в консолидации общества
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