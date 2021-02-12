Алексей Приходько: есть только один способ двигаться вперед: делать то, что ты любишь, и любить то, что ты делаешь

Алексей Приходько, слесарь БМЗ, на VI Всебелорусском народном собрании рассказал, что накануне у себя на предприятии с коллективом изучили проект социально-экономической программы развития Беларуси: «Было приятно отметить, что металлургии в ней уделено серьезное внимание. А такие ключевые задачи, как сокращение зависимости от углеводородного сырья и увеличение экспортного потенциала, встретили полную поддержку. Если каждый на своем рабочем месте честно и добросовестно будет заниматься своим делом, мы сможем выполнить все намеченное и даже больше. Предприятия страны должны работать бесперебойно. Стабильная зарплата, модернизация производства, развитие социальной сферы, все это – результат слаженных действий коллективов».



Он также отметил, что события лета и осени прошедшего года показали: глядя на то, как у других, можно очень быстро потерять то, что создавалось годами у себя. Разные «доброжелатели» изо всех сил пытались и пытаются внести разлад в белорусское общество, желая разложить все сферы жизни людей: спорт, культуру, образование, промышленность и бизнес.



По мнению А. Приходько, приоритетной задачей является донести не только до молодежи, но и до каждого работника мысль о том, что результат работы всей экономики, благосостояние каждой семьи зависит от соблюдения трудовой дисциплины и добросовестного выполнения своих обязанностей. Алексей добавил: «Сохраним предприятия – сохраним страну».



– Благодаря социально ориентированному пути развития в нашей стране молодежь имеет реальные возможности в абсолютно любой сфере: культура, спорт, производство, общественная деятельность. На крупных мероприятиях должен быть человек, ответственный за работу с молодежью. Это даст системный подход к работе и по-настоящему координацию всех заинтересованных, – убежден делегат.



В заключение Приходько добавил: «Сегодня видится необходимым на законодательном уровне обязательно взаимодействовать учреждениям образования и будущим нанимателям для ознакомления будущих абитуриентов со спектром профессий, действительно востребованных на рынке труда. На некоторых предприятиях действуют филиалы кафедры вузов – это направление стоит развивать и дальше. Это позволяет наладить всестороннее сотрудничество науки и промышленности, а студенты могут проходить практику. Есть только один способ двигаться вперед: делать то, что ты любишь, и любить то, что ты делаешь».



Дарья Готовко