Александрия традиционно собрала друзей на Купалье - стримы

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10 июля 2021 в агрогородке Александрия Шкловского района в Могилевской области проходит традиционный ежегодный праздник «Купалье». Александрия собирает друзей в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта – Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую. В мероприятиях праздника участвует множество музыкантов, артистов, проходят показы мод. Смотрите прямые видеотрансляции на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!