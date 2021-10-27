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Александрин: через полгода Украина останется без медиков

Таким мнением поделился врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю в Украине Андрей Александрин в эфире телеканала «Беларусь 1»: 

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– Несмотря на то что есть койки, медицинских сотрудников, которые могут оказывать медпомощь, нет. С чем это связано? В течение весны и лета центральная власть и минздрав обещали медикам повышение зарплаты на 300%, но [вместо этого] их просто много раз обманывали. Даже среди моих знакомых многие прекратили работать в ковидных учреждениях и перешли либо в частные центры, либо уехали в Польшу, в Венгрию и т.д. Эта ситуация в Украине усилилась, но пока не вышла в публичное русло. Я думаю, что через полгода Украина останется без медиков и большинство населения страны не будет получать качественную медицинскую помощь – да и вообще какую-либо.
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