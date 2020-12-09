Народного артиста РСФСР выписали из больницы в среду, сообщает РИА Новости.
Директор Театра сатиры Мамед Агаев рассказал, что актер уже получил все бумаги о выписке и направляется домой, где он, как и полагается, останется на карантине.
Напомним, что недавно худрук Московского театра сатиры Ширвиндт вместе с супругой был госпитализирован с коронавирусом. Отмечалось, что у артиста болезнь протекала в легкой форме, а у его жены – бессимптомно.
Фото: РИА Новости
Опубликовано:
986
Александра Ширвиндта выписали из больницы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter