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Александра Саснович впервые проведет мастер-класс в Минске

Белорусская теннисистка Александра Саснович впервые проведет мастер-класс в Минске, сообщает пресс-служба БТФ.

Мероприятие пройдет в эту пятницу, 24 июля, в теннисном центре «Аква-Минск» на проспекте Рокоссовского, 44/2 с 18:30 до 20:00.

– С нетерпением жду свой первый мастер-класс в Беларуси. Это будет интересный опыт общения с талантливыми ребятами  будущим белорусского тенниса, – считает 26-летняя спортсменка.

В мастер-классе примут участие воспитанники теннисных школ, которые получат автограф, сувениры от БТФ, а также смогут сфотографироваться с Александрой.

Ранее подобные мастер-классы в белорусской столице уже проводили Виктория Азаренко и Арина Соболенко.

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