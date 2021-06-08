Александра Никифорова: в семье не должно быть политики

Поскольку Александра Никифорова живет в Новой Боровой, она стала свидетелем протестов, проходивших в данном районе. Многодетная мама видела, как женщины выставляли перед машинами коляски и призывали других делать так же. По словам гостьи программы, дети в такие моменты испытывали стресс, ведь они замечали эту взбудораженность, женскую агрессию, но не понимали, что происходит.сказала Александра Никифорова.Соседи, отметила гостья программы, пытались вмешать в протесты и ее семью.отметила многодетная мама.Александра Никифорова обратила внимание, что после августовских событий начали разрушаться многие семьи. Жены разводились с мужьями-офицерами, а военные уходили со службы, поскольку на них давили родственники и близкие люди.заключила Александра Никифорова.