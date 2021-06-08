Об этом в эфире программы «Герои нашего времени» на "Альфа Радио" заявила Александра Никифорова – успешная модель, мама четверых детей, одна из первых выпускниц Военной академии Республики Беларусь, "Миссис Минск –2019", "Миссис Вселенная Беларусь – 2019", педагог и организатор конкурса красоты среди многодетных женщин "Краса Беларуси – 2021".
Поскольку Александра Никифорова живет в Новой Боровой, она стала свидетелем протестов, проходивших в данном районе. Многодетная мама видела, как женщины выставляли перед машинами коляски и призывали других делать так же. По словам гостьи программы, дети в такие моменты испытывали стресс, ведь они замечали эту взбудораженность, женскую агрессию, но не понимали, что происходит.
– У детей на подсознательном уровне формировался страх. Когда они подрастут, вы увидите, чем это отзовется. Когда малыши повзрослеют, будет другая власть, все будет по-другому. Вы говорите, что все это делаете для них и для будущего детей. Нет, пока вы делаете это только для себя, – сказала Александра Никифорова.
Соседи, отметила гостья программы, пытались вмешать в протесты и ее семью.
– Я говорила, что не пойду, потому что у меня своя позиция. Это раз. Я не должна делать то, что делают все. Это два. Моя истинная задача сейчас – заниматься своим любимым делом и своими детками, – отметила многодетная мама.
Александра Никифорова обратила внимание, что после августовских событий начали разрушаться многие семьи. Жены разводились с мужьями-офицерами, а военные уходили со службы, поскольку на них давили родственники и близкие люди.
– В семье не должно быть политики. [Протесты] направлены на то, чтобы разобщить общество и семьи. Это мощнейшее оружие, с помощью которого проникают в сознание и манипулируют им, – заключила Александра Никифорова.
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Александра Никифорова: в семье не должно быть политики
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