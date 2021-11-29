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  2. Эксперт: польское правительство хочет поменять Конституцию, чтобы дальше эскалировать проблему на границе

Эксперт: польское правительство хочет поменять Конституцию, чтобы дальше эскалировать проблему на границе

Такое мнение выразил представитель общества "Польша – Восток" Александр Яцек в эфире программы "Главный эфир" на «Беларусь 1».

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– В Польше по Конституции чрезвычайное положение может быть только 90 дней. За это время правительство Польши должно было решить ту проблему, которая существует на границе. Но срок уже прошел, и сейчас польские власти пытаются поменять Конституцию, чтобы дальше эскалировать проблему с беженцами. Огромная часть польского общества не одобряет такие действия, но власти не заинтересованы решать проблему. Им проще поменять закон, хотя это является нарушением [европейских норм], – сказал Александр Яцек.
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