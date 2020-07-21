Директор новополоцкого ОАО «Нефтезаводмонтаж» Александр Яловик считает, что если человек по-настоящему болеет за свое будущее и будущее своей страны, он добивается этого в первую очередь упорным трудом. В интервью sb.by он рассказал:
Фото: vitvesti.by
– В коллективе нашего предприятия свыше тысячи человек, около двухсот из них сварщики. Сегодня квалифицированный специалист на вес золота. Требования наших заказчиков настолько высоки, что профессия сварщика или монтажника сродни ювелирной. Вот так и в государстве: обсуждать и критиковать умеем все, а показать настоящий класс – единицы. С высоты своего опыта руководителя скажу одно: если человек хочет добиться успеха – он сделает это. И не станет сетовать на плохую страну и слабую экономику. Сегодня мы можем взять человека с улицы и обучить его нужной профессии прямо на производстве. Средняя зарплата – свыше 1,7 тысячи рублей. Думаете, много желающих? Нет. Боятся ответственности. А как без нее работать на стройплощадках модернизируемого «Нафтана», Белорусской АЭС, на сложнейших технологических предприятиях ближнего и дальнего зарубежья? Поверьте: тому, кто по-настоящему работает на благо своей семьи, города и страны, нет времени сидеть на сомнительных интернет-форумах или стоять в цепочках на площадях. Он просто делает свое дело и сам строит свою жизнь – этому пора научиться всем.
Опубликовано:
195
Александр Яловик, директор ОАО «Нефтезаводмонтаж»: критиковать проще, чем достигать вершин в работе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter