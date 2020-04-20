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Александр Турчин посетил крупнейшую в стране нефтебазу

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин посетил нефтебазу в Фаниполе, которая  является одним из самых крупных складов хранения нефтепродуктов в стране.


Как сообщает пресс-служба Минского облисполкома, вместе с главой Минской области ревизию резервуарного парка осуществили заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Юрий Назаров и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Александр Турчин отметил, что в текущей ситуации, безусловно, стоит наращивать запасы нефти. Для этого необходимо провести ревизию и при возможности увеличить объемы резервуарного парка страны.


Представители концерна напомнили о том, что в 2018 году в «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» была завершена модернизация: обновлены системы учета топлива и на 30 процентов увеличена мощность резервуарного парка. С января прошлого года действует первый в Беларуси магистральный нефтепродуктопровод, который позволяет поставлять дизельное топливо и бензин от ОАО «Нафтан» до складов хранения нефтепродуктов «Белоруснефти» в Фаниполе. Нефтепродуктопровод обеспечивает транспортировку топлива оперативно и с наименьшими затратами: стоимость его прокачки из Новополоцка до Фаниполя примерно на 25 процентов ниже, чем при доставке железнодорожным транспортом.


Фото предоставлено Пресс-службой Минского облисполкома


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