Александр Турчин награжден нагрудным знаком отличия Министерства сельского хозяйства и продовольствия «За заслугі ў сельскай гаспадарцы»

Министр подчеркнул, что достижение лидирующих позиций в сельском хозяйстве, слаженность и продуктивность работы агропромышленного комплекса Минской области невозможно без грамотного и эффективного руководства.резюмировал Александр Турчин.Также в своем выступлении он добавил:Еще одним поводом для гордости является и то, что в Минской области средняя заработная плата работника села превысила тысячу рублей и продолжает расти.Минская область в этом году признана победителем среди областей по итогам соревнования за значительные достижения в сельском хозяйстве. Благодарность Президента страны Александра Лукашенко и денежный сертификат Александру Турчину вручил заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой.подчеркнул Дмитрий Крутой.