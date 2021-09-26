Александр Турчин награжден нагрудным знаком отличия Министерства сельского хозяйства и продовольствия «За заслугі ў сельскай гаспадарцы»

В рамках празднования в Копыле областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2021» министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван Крупко вручил председателю Минского облисполкома Александру Турчину нагрудный знак отличия Минсельхозпрода «За заслугі ў сельскай гаспадарцы».
Министр подчеркнул, что достижение лидирующих позиций в сельском хозяйстве, слаженность и продуктивность работы агропромышленного комплекса Минской области невозможно без грамотного и эффективного руководства.
- Спасибо за оценку моей работы. Скажу честно, никогда не думал, что получу столь высокую награду, - резюмировал Александр Турчин.
Также в своем выступлении он добавил:
- Сегодня нами получен хороший результат, однако нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо постоянно идти к новым целям, испытывать себя на прочность, использовать нетипичные подходы и решения – вот лишь немногие из задач, которые стоят перед управленцами всех уровней и сфер деятельности. Уверен, что вместе с командой единомышленников нам удастся и дальше развивать родную Минщину. Минская область - промышленный и аграрный центр Беларуси. Традиционно в эти дни ежегодно мы собираемся на добром, богатом и щедром празднике тружеников села «Дажынкі», подводим итоги и чествуем лучших из лучших. Нынешний год был не самым легким для аграриев. Мы все четко понимаем, каких сил и ресурсов стоило в первую очередь вам, хлеборобы Минщины, собрать в короткие сроки урожай на бескрайних полях нашей области. Хочу поблагодарить ваши семьи за понимание важности вашего труда, за ту поддержку родных и близких, которая позволили вам полностью посвятить себя работе. Сегодня каждый из вас достоин награды: руководитель района и директор хозяйства, механизатор и полевод, каждый, кто вложил частичку своего труда в общий весомый результат. Итог нашей слаженной работы: каравай Минской области составляет более четверти республиканского объема. Это дорогого стоит. Спасибо вам. Отрадно, что среди победителей областного соревнования есть новые экипажи, хозяйства и районы. Это еще одно свидетельство того, что мы постоянно совершенствуемся, постигаем новое, в, казалось бы, простом, но на самом деле технологичном процессе выращивания урожая. При этом совершенствуемся как на хлебной ниве, так и в управленческих решениях. Результатом этого можно сегодня с уверенностью назвать трансформацию классического сельского хозяйства в аграрный бизнес. Бизнес, который успешно справляется с поставленными задачами, эффективно распоряжается ресурсами, приносит финансовый результат как для страны в целом, так и для каждого работника в отдельности.
Еще одним поводом для гордости является и то, что в Минской области средняя заработная плата работника села превысила тысячу рублей и продолжает расти.
Минская область в этом году признана победителем среди областей по итогам соревнования за значительные достижения в сельском хозяйстве. Благодарность Президента страны Александра Лукашенко и денежный сертификат Александру Турчину вручил заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой.
- Минская область - многолетний лидер по валовому сбору зерна. Но вот эта награда -- за экономические и финансовые результаты. Потому что важно не только собрать урожай. Уже как-то само собой всеми воспринимается, что Минская область -- лидер. Но каждый год доказывать этот статус очень сложно на самом деле. А то, что этот урожай использован с максимальной и самой лучшей в республике экономической отдачей – это очень важно на самом деле. Это двойной успех региона. Я думаю, вы все себе можете поаплодировать вдвойне за этот результат, - подчеркнул Дмитрий Крутой.