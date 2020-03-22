Турчин принял участие в церемонии принятия присяги военнослужащими в Клецке

Призванные из резерва бойцы примут участие в учениях территориальных войск, рассказали в Миноблисполкоме.

Беларусь должна оставаться процветающей, мирной и независимой, а гарантировать это гражданам способна сильная, хорошо обученная армия, заявил председатель Минского облисполкома Александр Турчин. И добавил, что войскам территориальной обороны отводится важная роль в деле защиты Отечества. При этом, чтобы молодое белорусское государство успешно развивалось и крепло, каждый на своем месте обязан делать все от него зависящее.

- Будьте верны своему долгу, - обратился к военнослужащим Александр Турчин. - Служите честно, изучайте военную тактику и стратегию, учитесь владеть оружием и техникой, проявляйте взаимовыручку, повышайте боевое мастерство. Пусть сегодняшнее событие всегда остается в вашей памяти, вдохновляет и поддерживает на трудном воинском пути.

Символично и то, что призванные из резерва бойцы приняли военную присягу накануне 75-летия Великой Победы. Беларусь, в том числе и Минщина, внесла огромный вклад в разгром фашизма.

- Мы всегда должны помнить об этом подвиге, чтить и уважать героизм наших отцов, дедов и прадедов, - подчеркнул председатель облисполкома.

В церемонии участвовал и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Он рассказал, что почти 180 военнообязанных призваны в интересах защиты Клецкого района. Военную присягу на площади принял не весь личный состав, а только те, кто ранее ее не принимали. Это 69 человек.

Военный комиссар Минской области Игорь Тарабеш отметил, что вскоре для военнослужащих пройдут занятия в составе взводов и рот. Приобретенные знания и навыки личный состав продемонстрирует в ходе командно-штабного учения, которое станет главным экзаменом проверки территориальной обороны района.

По окончании церемонии в районном центре культуры для виновников торжества и жителей Клетчины состоялся праздничный концерт академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. А после военнослужащие нового пополнения по традиции отправились в первое увольнение.