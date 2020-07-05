Александр Субботин: наша задача — открыть экспортерам как можно больше рынков

Задача правительственного штаба — открыть как можно больше рынков экспортерам белорусской продукции. Об этом в интервью «Главного эфира» на телеканале «Беларусь 1» заявил заместитель Премьер-министра Александр Субботин, комментируя вопрос о диверсификации поставок:

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— Всего около 200 стран у нас в мире, и как бы невозможно постоянно наращивать (диверсификацию. – Прим. ред). Года три назад мы торговали в 63 страны, сейчас уже, по-моему, 97 на нашей карте. И я считаю, что задача наша, как штаба здесь, открыть как можно больше рынков. В идеале это должны быть все 200 стран открыты. А уже сами предприятия, они должны сами уже смотреть, куда выгоднее и доступнее торговать…

По словам Александра Субботина, производители должны более рационально подходить к экспорту и оценивать выгодные направления:

— Это я говорю к тому, что надо уходить от навязанных таких: "туда надо торговать, проценты увеличить...", а именно из экономической целесообразности, чтобы крестьянин максимально больше денег заработал и вложил в свое же развитие!

Заместитель Премьер-министра также добавил, что в планах по наращиванию экспорта основным покупателем белорусской сельскохозяйственной продукции видится Россия:

— План такой (приблизительный) конечно же есть, и основное место, конечно, отводится в нем Российской Федерации. Общие даже подходы к упаковке, общие подходы ко вкусовым каким-то пристрастиям. Мы на этом рынке постараемся "зацепиться зубами", и тот сегмент, который держим сейчас, пытаемся его отстоять и, я надеюсь, чуть-чуть даже расширить. Но вместе с тем интенсивно идем на диверсификацию экспорта. Уже нас знают почти 100 стран. Мы где-то присутствуем в очень мизерном количестве, где-то чуть шире. Но мы стараемся себя рекламировать, себя навязывать, свою продукцию, навязывать свои бренды. Чтобы знали, что мы вкусные, что мы полезные, что мы здоровые.