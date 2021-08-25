Шпаковский о восстановлении непрерывного военно-патриотического воспитания: нужна сеть клубов при воинских частях





В своем Telegram-канале «Шпаковский. По существу» политолог Александр Шпаковский отреагировал на прозвучавшее вчера на Республиканском педсовете заявление парламентария Игоря Марзалюка о жизненно важной необходимости восстановления непрерывного военно-патриотического воспитания.

– С этим тезисом Игоря Марзалюка абсолютно согласен, – комментирует политический аналитик. – Помимо должностей военруков в школах нужна еще сеть клубов при частях Минобороны, внутренних войск, Госпогранкомитета и, возможно даже, МЧС. Только на базе внутренних войск можно готовить около 1,5 –2 тысяч ребят в год, и это образование должно быть непрерывным. То есть начинать можно с возрастной группы 11–13 лет и до достижения призывного возраста.

Минобразования сформирует общую гуманитарную программу патриотического воспитания, а люди в погонах дадут навыки военного дела.

Также необходимо выстроить конкретную вертикаль: в частях нужны освобожденные должности офицеров, которые будут работать с детским контингентом.

Пилотные проекты такого рода уже обкатываются в частях внутренних войск, в том числе в легендарной 3214.