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  2. Александр Рар: Польша злится на Германию и хочет выставить себя спасителем Европы

Александр Рар: Польша злится на Германию и хочет выставить себя спасителем Европы

Таким мнением поделился немецкий журналист, политолог Александр Рар в эфире программы "Контуры" на ОНТ.

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- Польша ведет свою политику – это естественно. Но не безуспешно. Она злится на Германию и считает, что именно она спровоцировала эту политику открытых дверей и приход беженцев в Европу. Для того, чтобы избежать санкций ЕС, [Польше] нужно, выставить себя спасителем Европы от нового татарского ига, которое идет с востока в Европу. Или от агрессивной России, агрессивной Беларуси и так далее. Эта жесткая политика понятна, но в то же время абсолютно неправильна. Она нагнетает только новую агрессию, новое противостояние, из которого придется потом выходить всем. Сейчас вся Восточная Европа поддерживает идею Польши сделать из Евросоюза крепость, а не политику открытых дверей. Создать новый «железный кордон», как это было после Первой мировой войны для того, чтобы отгородить Европу, сделать ее не только крепостью против беженцев, но и против восточных соседей, которые не должны быть в этой Европе. Я думаю, что надо обращать внимание в первую очередь вот на эти долгосрочные перспективы, очень опасные, кстати говоря, - резюмировал политолог. 
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