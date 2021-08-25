Александр Петров возглавил рейтинг главных молодых актеров в России

Рейтинг главных молодых актеров в России, по версии профильных изданий "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру, возглавил Александр Петров. На второй строчке оказался Милош Бикович, а на третьем месте разместился Кирилл Нагиев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на составителей списка.
Знаменитостей оценивали по нескольким критериям: количество проектов и главных ролей, фестивальные награды, кассовые сборы. Обращали внимание и на попадание картины с участием актера на лидирующие позиции рейтингов телеканалов.
– Главным актером в возрасте до 35 лет (включительно) в российской киноиндустрии по-прежнему остается Александр Петров. У него самая высокая посещаемость картин среди всех участников топа, его проекты востребованы в сети. Он чаще всех играет главные роли и активно участвует в рекламных кампаниях, – подчеркнули авторы списка.
Последние громкие фильмы с участием Петрова – это "Текст" (2019), "Вторжение" (2019), "Лед-2" (2020), "Стрельцов" (2020).
Милош Бикович отличился по количеству онлайн-просмотров проектов с его участием. Такую позицию ему помог занять фильм "Холоп" (2019) и "Отель "Белград" (2020). На третьей строке оказался Кирилл Нагиев, чему также способствовали фильмы "Холоп", "Марафон желаний" (2020) и ряд сериалов.
В топ-10 также попали такие российские кинозвезды, как Павел Прилучный, Юрий Борисов, Виктор Хориняк, Иван Янковский.
Фото: rg.ru