Постоянный представитель Беларуси при ЕС Александр Михневич провел видеоконференцию с руководством генерального директората по здравоохранению и продовольственной безопасности Еврокомиссии (DG SANTE). Об этом сообщили корреспонденту sb.by в посольстве Беларуси в Бельгии.
В онлайн-мероприятии также приняли участие дипломаты белорусского постпредства.
«Стороны подробно обсудили применение и проблемные аспекты принятого накануне Еврокомиссией решения о контроле ввоза на территорию Евросоюза деревянной упаковки», – рассказали в белорусской дипломатической миссии.
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Александр Михневич провел видеоконференцию с генеральным директоратом по здравоохранению и продовольственной безопасности Еврокомиссии (DG SANTE)
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Фото: РЕЙТЕР