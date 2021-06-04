Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Брестскую область

Фото:

БЕЛТА

Глава государства ознакомится и с реализацией проекта «Интеллектуальный карьер. Безлюдная технология добычи на месторождении «Ситницкое» с использованием технологии передачи данных по каналам 5G», который выполняется совместно с ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг», РУПП «Гранит», ООО «ВИСТ Майнинг технолоджи» (Россия), СООО «Белорусские облачные технологии».Планируется, что применение безлюдной технологии позволит увеличить производительность добычи до 30 процентов. Работы по проекту начались 20 июля 2020 года. Ориентировочно в конце июня «Интеллектуальный карьер» будет введен в опытно-промышленную эксплуатацию.Запланирована встреча Александра Лукашенко с представителями трудового коллектива РУПП «Гранит».Предприятие создано 29 декабря 1975 года, это крупнейшее в Беларуси производство щебня с долей объема 93,5 процента. На начало года производственная мощность РУПП «Гранит» по производству нерудных строительных материалов составляет 16,7 миллиона м. куб.Предприятие сертифицировано по системам менеджмента, которые позволяют осуществлять реализацию продукции на внутренний и внешний рынки. РУПП «Гранит» в 2015 году присуждена премия Правительства за достижения в области качества, а в 2018-м диплом подтвержден.