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  2. Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азарёнка

Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азарёнка

Детали проведенной антитеррористической операции Александр Лукашенко рассказал сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости. В частности, Президент озвучил планы террористов по убийству журналиста:


– Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам – тот, кто был нанят за 10 тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет. Это как предупреждение: смотрите, мы вас всех перережем. Как минимум отрежем языки, чтобы молчали. Демократия. Если не получится – убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в Гомельской области в тайнике, как и другие приборы, которые использовались при попытке подорвать Вилейскую станцию связи с Военно-морским флотом России в Атлантике (43-й узел связи ВМФ России «Вилейка». – Прим. ред.).

Глава государства добавил, что все преступники были изобличены, тайники найдены. Операция, по его словам, продолжалась долго. Президент озвучил и фамилии причастных:

– Это Сосновский, арестован и дает показания. В этой связи я хочу отметить настоящего мужика Григория Азарёнка. Я всегда смотрю на экран и оцениваю людей, даже не журналистов. Я всегда думал: ну, если мужики наши выходят и борются на экране, а как в действительности?

По словам Александра Лукашенко, преступники трижды пытались захватить или убить Григория Азарёнка, в том числе была цель – сделать это в квартире. В этой связи Глава государства поручил спецслужбам тщательнейшим образом поработать с самим журналистом и его семьей.

 – Мы могли бы взять их (террористов. – Прим. ред.) далеко на подступах, но нам опять бы сказали, как с самолетом, «да это же другое». Подключился генерал Тертель, мы вели долгие переговоры с родителями, они согласились («да, мы готовы к этой операции в квартире»). Но они (преступники. – Прим. ред.) побоялись прийти в квартиру. Потом потребовали от этого Хоффмана, который управлял операцией из Германии (полностью все задокументировано), денег. Было выделено 10 тысяч долларов.

Белорусский лидер раскрыл и другие подробности. Так, вчера вечером, задействовав незарегистрированный автомобиль, преступники приехали для того, чтобы поймать журналиста по пути с работы:

– Обездвижить, вывезти, совершить этот теракт. Я попросил также спецслужбы, чтобы они переговорили с Григорием, чтобы он согласился, что называется, «на живца». Это было опасно. Но он как настоящий мужик пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен) начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды – и были захвачены эти мерзавцы, вся группа и этот исполнитель. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня!

Фото: БЕЛТА
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