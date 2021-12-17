Лукашенко поздравил пловца Илью Шимановича с блестящей победой и рекордом чемпионатов мира

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"Надеюсь, что уверенное начало нового олимпийского цикла придаст тебе дополнительную мотивацию для покорения самых высоких вершин", - говорится в поздравлении спортсмену.



Александр Лукашенко пожелал Илье Шимановичу крепкого здоровья, счастья и новых достижений во славу родной Беларуси

", - говорится в поздравлении спортсмену.Александр Лукашенко пожелал Илье Шимановичу крепкого здоровья, счастья и новых достижений во славу родной Беларуси

Белорусский спортсмен Илья Шиманович выиграл золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ) на дистанции 100 м брассом. Наш соотечественник финишировал с результатом 55,70 сек, установив новый рекорд чемпионатов мира.