Лукашенко поздравил пловца Илью Шимановича с блестящей победой и рекордом чемпионатов мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по плаванию Илью Шимановича с блестящей победой и рекордом чемпионатов мира на дистанции 100 м брассом. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Фото: НОК
"Надеюсь, что уверенное начало нового олимпийского цикла придаст тебе дополнительную мотивацию для покорения самых высоких вершин", - говорится в поздравлении спортсмену.
Александр Лукашенко пожелал Илье Шимановичу крепкого здоровья, счастья и новых достижений во славу родной Беларуси
Белорусский спортсмен Илья Шиманович выиграл золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ) на дистанции 100 м брассом. Наш соотечественник финишировал с результатом 55,70 сек, установив новый рекорд чемпионатов мира.