Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Рогачевский район

Президент прибыл с рабочей поездкой в Рогачевский район. Здесь Александр Лукашенко ознакомится с ходом уборочной кампании, посетит ОАО "Тихиничи" и одноименный физкультурно-оздоровительный комплекс. Ожидается, что Главе государства доложат о социально-экономическом развитии Гомельской области, а также о развитии и благоустройстве сельских населенных пунктов в рамках проекта "Деревня будущего".
ОАО "Тихиничи" – многоотраслевое хозяйство, специализируется на производстве молока, зерна, картофеля, выращивании нетелей. За январь – май 2021 года получена выручка от реализации продукции 19,9 млн рублей (126 % к январю – маю 2019 года). Рентабельность продаж сложилась на уровне 17,4 %.
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