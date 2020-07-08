Александр Кедяров: без господдержки спорт превратился бы в физкультуру

Призер Олимпийских игр, шестикратный рекордсмен мира в стрельбе Александр Кедяров рассказал sb.by о важности государственной поддержки спорта и роли спортсменов в мировой политике:



– Скажу прямо: без господдержки спорт у нас превратился бы в физкультуру – утреннюю зарядку и пробежки в парке после работы. Спорт – это достижение результатов. И для этого нужно собрать воедино множество аспектов: систему отбора талантов, инфраструктуру, тренеров, которым нужна зарплата. В конце концов, медицина. Все это требует серьезных вложений. По этой причине, кстати, во времена СССР спортсмены, которые имели серьезную поддержку государства, доминировали на всех крупных турнирах. А это важнейший момент: спорт во все времена был тесно связан с политикой. По результатам спортсменов оценивалась эффективность курса, выбранного той или иной страной, достижения атлетов позволяли государствам заявить о себе. Из-за этого, кстати, сегодня нередко спортсменов пытаются перетянуть на свою сторону различные политические силы, которые хотят расшатать ситуацию в стране. Очень хотелось бы, чтобы наши чемпионы не оказались пешками в этой игре.