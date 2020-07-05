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  2. Александр Карпицкий: диалог всех общественных сил в рамках закона – единственно правильная и выверенная опытом модель поведения и развития общества

Александр Карпицкий: диалог всех общественных сил в рамках закона – единственно правильная и выверенная опытом модель поведения и развития общества

Член Совета Республики Национального собрания, главный врач Брестской областной клинической больницы, доктор медицинских наук, профессор Александр Карпицкий в интервью sb.by отметил:


- Независимость и мир – самое ценное, что может быть у любого народа и государства. Сохранить эти главные ценности – сегодня задача каждого из нас. Это тот самый надежный фундамент, на котором можно строить будущее и идти вперед. Все проблемы можно решить мирно, законно, политическим путем. Улица – это стихия, всегда непредсказуемая. Не хочется быть втянутым в чужую игру. Диалог всех общественных сил в рамках закона – единственно правильная и выверенная опытом модель поведения и развития общества. Сегодня мы все держим экзамен на прочность, сознательность, мудрость. И с присущей нам выдержкой, уверен, сохраним то, что с таким трудом и упорством выстраивали десятилетиями.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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