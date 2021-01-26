Александр Гудков и Иван Дорн будут вести шоу «Орел и решка»

Ведущие шоу Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль

прокомментировали в пресс-службе телеканала «Пятница».Новый сезон стартует 15 февраля.«Орел и решка» – тревел-шоу, в котором двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. Они бросают монетку, после чего решается, кто из них будет проводить уикенд в чужой стране, имея в кармане всего сотню долларов, а кто получил золотую карту с неограниченным балансом.Фото: скриншот YouTube-видео