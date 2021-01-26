Новыми ведущими популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» станут комик Александр Гудков и певец Иван Дорн, сообщает ТАСС.
Ведущие шоу Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль
– В этом году "Орлу и решке" 10 лет. Ведущими юбилейного сезона станут шоумен Александр Гудков и певец и музыкант Иван Дорн, – прокомментировали в пресс-службе телеканала «Пятница».
Новый сезон стартует 15 февраля.
«Орел и решка» – тревел-шоу, в котором двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. Они бросают монетку, после чего решается, кто из них будет проводить уикенд в чужой стране, имея в кармане всего сотню долларов, а кто получил золотую карту с неограниченным балансом.
Фото: скриншот YouTube-видео
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Александр Гудков и Иван Дорн будут вести шоу «Орел и решка»
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