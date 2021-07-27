На ОИ в Токио в дисциплине конное троеборье примет участие только Александр Зеленко и его конь Карло-Грапнде. Второй троеборец Александр Фоминов не сможет себя проявить на главном старте четырехлетия из-за заболевания своей лошади Мартини. Об этом сказано на странице НОК в Facebook.
Фото: Прессбол
Уточняется, что заболевание (какое, пока точно не установлено) у животного диагностировали ветеринарные врачи в олимпийской конюшне сразу после прилета в Токио. Сейчас лошадь получает необходимое лечение.
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Александр Фоминов не выступит на Олимпийских играх из-за заболевания своей лошади
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