Недавно одна из крупнейших академических организаций нашей страны – Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси – отметила 90-летие. К юбилею была издана книга, в которой рассказывается о пути становления института, крупнейших достижениях ученых, конкретных людях, которые здесь работают, а также некоторых исторических моментах, неизвестных широкому кругу читателей. Например, о том факте, что в свое время лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн был заинтересован работой в Академии наук БССР.
– Началось все с того, что в 1931 году из-за ухудшения ситуации в Германии известный физик принял решение покинуть эту страну, – рассказывает директор ГНУ "Физико-технический институт НАН Беларуси" доктор физико-математических наук Виталий Залесский. – И в качестве одного из возможных мест переезда действительно рассматривал Минск. Дело в том, что Эйнштейн был дружен с профессором БГУ Яковом Громмером (которого он же и рекомендовал университету как отличного специалиста в 1928 году). С 1931-го Громмер работал по совместительству в Физико-техническом институте АН БССР.
Помимо этого, Эйнштейн вел активную переписку с первым директором ФТИ академиком Целестином Бурстиным. Творческая атмосфера, о которой ему рассказывали коллеги, привлекла Эйнштейна. И поскольку вопрос эмиграции из Германии стоял для него очень серьезно, ученый отправил запрос руководству БССР по поводу возможности работы в Академии наук. Подробнее об этой истории, о том, почему ФТИ называют уникальным институтом, современных этапах его развития и планах ученых на будущее, читайте в материале "Народной газеты" 28 мая.
Фото: gazeta.ru
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Альберт Эйнштейн рассматривал в качестве места работы Беларусь
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