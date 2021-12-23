Акулович: люди сейчас понимают, что информацию надо черпать в источниках, которые выдают проверенные факты

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Крупнейшее информационное агентство Беларуси – БЕЛТА – сегодня отмечает свой день рождения. Началом его истории принято считать 23 декабря 1918 года. В эфире «Будней» агентство поздравили с праздником. Ведущий программы Вадим Шепет поинтересовался у Ирины Акулович, чем сейчас живет БЕЛТА.– улыбаясь, ответила спикер. –Ирина Акулович подчеркнула, что БЕЛТА – это не только лента новостей на интернет-портале. БЕЛТА выпускает несколько журналов, у агентства есть пресс-центр, издательство и различные службы, которые занимаются, к примеру, техническим сопровождением сайтов, организацией фотовыставок. Одним из прорывов агентства в 2021 году Ирина Акулович назвала работу на YouTube:Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.