Акулович: люди сейчас понимают, что информацию надо черпать в источниках, которые выдают проверенные факты

Об этом генеральный директор «Белорусского телеграфного агентства» Ирина Акулович заявила в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Крупнейшее информационное агентство Беларуси – БЕЛТА – сегодня отмечает свой день рождения. Началом его истории принято считать 23 декабря 1918 года. В эфире «Будней» агентство поздравили с праздником. Ведущий программы Вадим Шепет поинтересовался у Ирины Акулович, чем сейчас живет БЕЛТА.
– Новостями! – улыбаясь, ответила спикер. – Информационные агентства во всем мире – это те, кто должны очень быстро дать достоверную информацию для СМИ и двигаться дальше. Наша задача – быть первыми и выдавать только то, что проверено. Потому что на сегодняшний момент мы с вами насмотрелись и наслушались огромного количества фейков, которые распространяли в том числе различные недоСМИ, Telegram-каналы. Этого всего, по-моему, уже наелись. Люди сейчас понимают, что прежде всего надо черпать информацию в источниках, которые выдают проверенные факты. Поэтому наша задача – этим и заниматься.
Ирина Акулович подчеркнула, что БЕЛТА – это не только лента новостей на интернет-портале. БЕЛТА выпускает несколько журналов, у агентства есть пресс-центр, издательство и различные службы, которые занимаются, к примеру, техническим сопровождением сайтов, организацией фотовыставок. Одним из прорывов агентства в 2021 году Ирина Акулович назвала работу на YouTube:
– Средняя посещаемость YouTube-канала БЕЛТА в день – около 200 тысяч вовлеченностей. У нас 166 тысяч подписчиков. В месяц – от трех до шести миллионов просмотров. Анализируя медиапространство СНГ на YouTube, могу с гордостью говорить, что количество и подписчиков, и просмотров у БЕЛТА сегодня больше, чем у ТАСС. Это результат, который очень радует, – поделилась гостья студии.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.