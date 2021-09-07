Акула растерзала серфера на глазах у посетителей пляжа

Трагедия случилась в австралийском штате Новый Южный Уэльс на пляже Эммералд-Бич. Серфер погиб в результате нападения акулы прямо на берегу. Об этом информирует Deutsche Welle.
Мужчина занимался серфингом в океане. Другие серферы и отдыхающие на пляже вызывали скорую помощь. Люди пытались спасти пострадавшего и провели ему сердечно-легочную реанимацию. Но это не дало результата, серфер умер.
Очевидец случившегося Аарон Армстронг пояснил, что этот пляж очень популярен среди местных. В тот день там было людно, некоторые плавали в океане. По его словам, это первый случай нападения акулы на человека на этом пляже.
Какая именно акула напала на мужчину, неизвестно.
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