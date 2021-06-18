Актуализирован список запрещаемой в общепите пластиковой посуды

Согласно документу в список запрещенной к использованию и продаже в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды попали вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы объемом до 300 мл, тарелки, чаши, а также коробки. Исключение предусмотрено для предметов, используемых с целью упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.Постановление вступает в силу после опубликования.