Министерство антимонопольного регулирования и торговли актуализировало список пластиковой посуды, запрещенной для использования и продажи в общепите. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 8 июня 2021 года № 42, которое официально размещено в пятницу, 18 июня, на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу в список запрещенной к использованию и продаже в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды попали вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы объемом до 300 мл, тарелки, чаши, а также коробки. Исключение предусмотрено для предметов, используемых с целью упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.
Постановление вступает в силу после опубликования.
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Актуализирован список запрещаемой в общепите пластиковой посуды
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