В социальных сетях стартовала акция памяти к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Соответствующий видеоролик размещен на официальной странице МИД Беларуси в Facebook и дополнен хештегом #ВОВ80.
– 80 лет назад, 22 июня 1941 года, в семьи многонационального Советского Союза пришла война. Никто не остался в стороне, для каждого народа СССР эта война обернулась национальной трагедией. Сегодня народные поэты голосами министров иностранных дел стран – участниц СНГ напомнят всем нам об ужасе войны и героизме защитников, вероломстве врага и стойкости наших предков, горести потерь и слезах радости Победы! Мы в СНГ помним, чтим и бережем мирное наследие! – обратили внимание в министерстве.
В акции приняли участие главы МИД стран СНГ. Они выразительно прочитали стихотворения на военную тематику на родных языках. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей продекламировал произведение Якуба Коласа "Абаронцам роднай зямлі".
Отмечается, что инициировала акцию Беларусь – как страна-председатель в Содружестве Независимых Государств в текущем году.
Фото: МИД
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Акцию памяти к 80-летию начала войны запустили главы МИД стран СНГ
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