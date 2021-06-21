Акцию памяти к 80-летию начала войны запустили главы МИД стран СНГ

обратили внимание в министерстве.В акции приняли участие главы МИД стран СНГ. Они выразительно прочитали стихотворения на военную тематику на родных языках. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей продекламировал произведение Якуба Коласа "Абаронцам роднай зямлі".Отмечается, что инициировала акцию Беларусь – как страна-председатель в Содружестве Независимых Государств в текущем году.Фото: МИД