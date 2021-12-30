Акция «Зимний патруль» стартовала на Брестчине

Молодежные отряды охраны правопорядка БРСМ и сотрудники ОСВОД в зимний период ежедневно будут патрулировать водохранилища, где расположены спасательные станции. В период проведения акции «Зимний патруль», ребята будут разъяснять, как вести себя на льду и что делать, если провалился в воду или кому-то нужна помощь.





– Перед каждым выходом на патрулирование с участниками отрядов будет проводиться инструктаж по технике безопасности. Затем вместе со спасателями они будут измерять толщину льда и только тогда приступать к разъяснительной работе среди рыбаков и молодежи. Кроме того, на всех спасательных станциях ОСВОД работает медперсонал, готовый оказать помощь пострадавшему, – отметил первый секретарь ОК ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк.





В рамках акции на базе брестской спасательной станции «Гребной Канал» прошла учеба бойцов МООП по технике безопасности, оказание первой помощи пострадавшим, профилактика чрезвычайных ситуаций на водоемах в зимний период и предупреждение выхода людей на неокрепший тонкий лед.

Фото ОК БРСМ